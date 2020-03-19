Almanya'da bir günde 2 bin 801 koronavirüs vakası tespit edildi
Salgının merkezi haline gelen Avrupa'da koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
19.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:13
Salgının merkezi haline gelen Avrupa 'da koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Almanya 'da bir günde 2 bin 801 vaka tespit edildi.
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Kaynak: Dunya.com