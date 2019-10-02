Haberler » Güncel » Haber

Almanya'da bir kadın gözaltındayken tecavüze uğradı

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde gözaltında bulunan bir kadının, iki polisin tecavüzüne uğradığı bildirildi.

02.10.2019 17:04Almanya'da bir kadın gözaltındayken tecavüze uğradı
Almanya'nın Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde gözaltında bulunan bir kadının, iki polisin tecavüzüne uğradığı bildirildi.
Erfurt Savcılığından yapılan açıklamada, polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Savcılık, soruşturmanın selameti açısından daha fazla detay verilmeyeceğini aktardı.
Alman medyası da mağdur kadının gözaltındayken tecavüze uğradığını, hakimin polisler hakkında yakalama kararı çıkardığını yazdı.
Polislerin yargılama sonrası hüküm giymeleri durumunda 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:30 İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarına tepki
19:30 Ticaret Bakanı Pekcan'ın Mersin ziyareti
19:30 Diş hekimi Urhan gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
19:30 Çekmeköy'de iş makinası yüklü tır alt geçitte kaza yaptı
19:28 "200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira destek olduk"
19:28 Demokrat başkan aday adaylarından Sanders hastaneye kaldırıldı
19:27 MSÜ 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni - Erhan Afyoncu