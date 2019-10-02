Almanya'da bir kadın gözaltındayken tecavüze uğradı

Almanya
'nın Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde gözaltında bulunan bir kadının, iki polisin tecavüzüne uğradığı bildirildi.
Erfurt Savcılığından yapılan açıklamada, polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Savcılık, soruşturmanın selameti açısından daha fazla detay verilmeyeceğini aktardı.
Alman medyası da mağdur kadının gözaltındayken tecavüze uğradığını, hakimin polisler hakkında yakalama kararı çıkardığını yazdı.
Polislerin yargılama sonrası hüküm giymeleri durumunda 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi.