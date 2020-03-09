Almanya'da bir sığınmacı devletten ne kadar yardım alıyor?
Alman yasalarına göre, devlet iltica talebinde bulunan kişinin konaklama, temel gıda, hijyen ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Bu temel ihtiyaçlara sığınmacının ülkesinde kalan ailesiyle iletişim kurmasını sağlayacak telefon hattı da dahil.
09.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:17
Almanya , Yunan adalarındaki mülteci kamplarında kalan bin 500 çocuk göçmeni kabul etmeye hazırlanıyor. Almanya, 2015'teki mülteci krizinden bu yana yaklaşık 1 milyon mülteciye kapılarını açarak en çok sığınmacı kabul eden Avrupa Birliği ülkesi oldu.
Yunanistan'a ulaşan birçok düzensiz göçmen de AB yolculuğunu Almanya'da noktalamayı hedefliyor. Ülkedeki işsizlik oranının düşük olmasının yanı sıra Berlin hükümetinin göçmenlere sağladığı maddi destek de Almanya'yı göçmenler için cazip bir destinasyona dönüştürüyor.
Yunanistan'a ulaşan birçok düzensiz göçmen de AB yolculuğunu Almanya'da noktalamayı hedefliyor. Ülkedeki işsizlik oranının düşük olmasının yanı sıra Berlin hükümetinin göçmenlere sağladığı maddi destek de Almanya'yı göçmenler için cazip bir destinasyona dönüştürüyor.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Almanya'da bir sığınmacı devletten ne kadar yardım alıyor?
Etiketler : Avrupa Birliği, Almanya, Dünya
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