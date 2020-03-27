Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da bir Türk, 29 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 29 yaşındaki bir Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

27.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:16
Almanya'da bir Türk, 29 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya 'da 29 yaşındaki bir Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Münih yakınlarında ikamet eden 29 yaşındaki S.Ç'nin "kronik akciğer rahatsızlığı" bulunuyor.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kadının cenazesi, Türkiye'de defnedilecek.
Bu vefatın ardından Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 6'ya yükseldi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Münih, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Almanya'da bir Türk, 29 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Haberler
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:00: KKTC'den gelen 130 kişi, Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber 22:59: Çorum'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısı - Haber 22:58: Sakarya'da hasta yakınlarını bilgilendirmek için servis kuruldu - Haber 22:58: Başkan Ergin'den yazlıkçılara: Bu kritik süreçte Ayvalık'a gelmeyin - Haber 22:58: BAYRAMPAŞA OTOGARDA SON DURUM - Haber 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı - Haber 21:55: Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Haber 21:41: Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber