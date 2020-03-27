Almanya'da bir Türk, 29 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da 29 yaşındaki bir Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
27.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:16
Almanya 'da 29 yaşındaki bir Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Münih yakınlarında ikamet eden 29 yaşındaki S.Ç'nin "kronik akciğer rahatsızlığı" bulunuyor.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kadının cenazesi, Türkiye'de defnedilecek.
Bu vefatın ardından Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 6'ya yükseldi.
Münih yakınlarında ikamet eden 29 yaşındaki S.Ç'nin "kronik akciğer rahatsızlığı" bulunuyor.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kadının cenazesi, Türkiye'de defnedilecek.
Bu vefatın ardından Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 6'ya yükseldi.
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Kaynak: AA