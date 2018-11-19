Almanya'da Bir Zanlı, Benzin İstasyonundaki Kasiyeri Rehin Aldı

Almanya
'nın Kuzey- Ren Vestfalya
Eyaleti'ne bağlı Bochum şehrinde, bir kişi benzin istasyonundaki kasiyeri rehin aldı.
Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Bochum şehrinde, elinde silahla benzin istasyonuna giren bir şahıs, kasiyeri rehin alarak polisi aramasını istedi. Saldırgan, polisle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rehine krizinin yaşandığı bölgeye çok sayıda özel harekat polisi gönderildi. Mahalle abluka altına alınarak, bölgeye girişi ve çıkışlar yasaklandı. Saatler
süren görüşmeler sonucunda, saldırgan teslim oldu ve tutuklandı. Benzin istasyonundaki kasiyer de olaydan yara almadan kurtuldu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırganın kasiyer ile bir özel sorununun olmadığı, olayı neden gerçekleştirdiği konusunda da araştırmaların devam ettiği bildirildi. - BOCHUM
Ren Vestfalya,Almanya
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:15