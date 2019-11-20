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Almanya'da boksun kurallarını değiştiren boksör, olimpiyatlara katılmak istiyor

Almanya'nın Berlin şehrinde profesyonel boks hayatına devam eden Lübnan asıllı kadın boksör Zeina Nassar, olimpiyatlara gitmek için ring dışında da mücadele ediyor.

20.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:46Almanya'da boksun kurallarını değiştiren boksör, olimpiyatlara katılmak istiyor

'nın şehrinde profesyonel boks hayatına devam eden Lübnan asıllı kadın boksör Zeina Nassar, olimpiyatlara gitmek için ring dışında da mücadele ediyor.

Almanya'da tüy sıklet şampiyonu olan Nassar, ülke çapındaki şampiyonalarda başörtüsü ile yarışmak için ilk engeli, 2017 yılında Almanya'nın kadın boks müsabakalarında kıyafet değişikliği yapılmasını sağlayarak geçti. 20 yaşındaki kadın sporcunun elinde 5 Berlin şampiyonluğu bulunuyor. Nassar'ın bundan sonraki hedefi ise sırasıyla Avrupa Şampiyonasına, Dünya Şampiyonasına ve en büyük hayali olan Olimpiyatlara katılmak. Ancak başarılı boksör bu turnuvalara katılmak için 'kadın boks kıyafet kurallarının' değişmesini bekliyor. Başı kapalı olduğu için bu şampiyonalarda yarışmasına müsaade edilmeyen Nassar, haftanın altı günü ve günde iki kez antrenman yapıyor.

Uluslararası Amatör Boks Birliği (AIBA) boksörler için giyim kurallarını son derece net belirlemiş ve sporcuların dizlerinin kesinlikle açıkta olması gerektiği belirtip ve başörtüsünü yasaklamış durumda. Alman Boks Birliği Direktörü Michael Müller, Zeina Nassar'ın Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda maçlara çıkabilmesi için görüşmeleri sürdürüyor.

Zeina Nassar'ın başarısı ve çalışmalarından sonra Almanya Boks Birliği kıyafet ile ilgili düzenlemede 'dinlerinin gereği olarak kadın boksörler uzun kollu ve tüm bacakları kapsayan kıyafetler giyebilir ve başörtüsü takabilir' şeklinde değiştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nassar'ın galip geldiği bir maçın görüntüleri

-Nasar'ın antrenmanından görüntüler



Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: DHA

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