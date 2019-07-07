07.07.2019 18:35
Haberler» Güncel» Haber

Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi

Almanya

Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilo ağırlığında bombanın güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için bölgedeki 16 binden fazla insan tahliye edildi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilo ağırlığında bombanın güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için bölgedeki 16 binden fazla insan tahliye edildi. Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası binasının yakınında İkinci Dünya Savaşından kalma 500 kilo ağırlığında bomba bulundu. Bulunan 75 yıllık Amerikan bombasının güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için 16 binden fazla insan bölgeden tahliye edildi. Almanya'nın ekonomi başkentine gelen turist Delilah Ahmed çok şaşırdığını ifade ederek, "Savaş çok uzun zaman önceydi ve bugün böyle bir şey yaşanıyor" dedi. Bomba imha uzmanları bölgeye sevk edilirken olay yerinin yakınındaki hayvanat bahçesi kapatıldı, bakım evi tahliye edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Frankfurt, Almanya, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:08   658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri - Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi
20:07   Orman yangını
20:06   Orman yangını (1)
20:06   DHA DIŞ - Yunanistan'da seçimin galibi Yeni Demokrasi Partisi
20:04   Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına...
20:04   GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın
20:03   Ali Gürbüz altın kemeri taktı