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Almanya'da bomba alarmı! Koronavirüs hastanesi güvenlik çemberine alındı

Almanya'nın Bonn kentindeki Bonn Üniversite Hastanesi'nde yapılan inşaat sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

02.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:56
Almanya'da bomba alarmı! Koronavirüs hastanesi güvenlik çemberine alındı

Almanya 'nın Bonn kentindeki Bonn Üniversite Hastanesi'nde yapılan inşaat sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Koronavirüslü (Covid-19) hastaların da bulunduğu hastanedeki tahliye işlemleri tamamlanırken; bombanın bugün imha edileceği bildirildi.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki Bonn kentinde bulunan Bonn Üniversite Hastanesi arazisinde yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu.

69'U YOĞUN BAKIMDAN, 213 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Alman medyası, 69'u yoğun bakımdan olmak üzere 213 hastanın hastaneden tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen hastaların arasında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğu ifade edilirken; bombanın bulunduğu noktaya 500 metre mesafede oturanların bir bölümünün de evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı açıklandı. Bombanın imha çalışmalarının yerel saatle 16.00 sıralarında tamamlanması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Almanya'da bomba alarmı! Koronavirüs hastanesi güvenlik çemberine alındı - Haberler

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