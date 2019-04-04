Almanya'da Bomba Paniği

Kaynak: İHA

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne (KRV ) bağlı Gelsenkirchen şehrinde bir giyim mağazasına bomba ihbarı yapıldı. Müşteriler, panik halinde mağazadan boşaltıldı.Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne (KRV) bağlı Gelsenkirchen şehrinde bir giyim mağazasına bomba ihbarı yapıldı. Müşteriler, panik halinde mağazadan boşaltıldı. Diğer mağaza ve dükkanlarda kapatılırken tüm cadde trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının mağazadaki aramaları sonucunda ise bomba bulunamadı.Öte yandan, geçtiğimiz aylarda aynı şehirde maliye binasına da bomba ihbarı yapılmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. - DUSSELDORF