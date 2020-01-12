Haberler » 3. Sayfa » Almanya'da bomba paniği: 14 bin kişi tahliye edildi - Haberler

Almanya'da bomba paniği: 14 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Dortmund kentinde 14 bin kişi, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bombanın etkisiz hale getirilmesi için evlerinden tahliye edildi.

12.01.2020 23:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:39Almanya'da bomba paniği: 14 bin kişi tahliye edildi
'nın kentinde 14 bin kişi, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bombanın etkisiz hale getirilmesi için evlerinden tahliye edildi.

Almanya'nın Dortmund kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 2 bombanın etkisiz hale getirilmesi için bölgede ikamet eden 14 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer tarafından Amerikalı ve İngilizlere ait oldukları açıklanan bombaların, 250 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Yakınında mermilerin bulunduğu iki hastane boşaltılırken, 14 binden fazla kişi okullara yerleştirildi. Şehrin tren istasyonu ise geçici süreyle kapatıldı. Saatler süren operasyonun ardından, iki bomba da etkisiz hale getirildi.

Uzmanlar, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefikler tarafından atılan ve patlamayan binlerce bombanın hala Alman topraklarında yer altında olduğuna inanıyor. - MÜNİH

Dortmund, Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:47  Bursa'da markette silahlı gasp - Haberler
23:36  İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da bulundu - Haberler
23:34  Almanya'da bomba paniği: 14 bin kişi tahliye edildi - Haberler
23:28  Hayvan çiftliğindeki yangın korkuttu - Haberler
23:17  Samsun'da çöp konteynerinde ceset bulunması - Haberler
23:04  Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu - Haberler
22:35  İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı - Haberler
21:23  Ünlü isim, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu! Kendini yerde buldu - Haberler
21:12  İran'dan İngiltere'ye protesto notası! "İngiliz Büyükelçi Tahran'daki yasa dışı gösterilere katıldı" - Haberler
20:38  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü - Haberler
12.01.2020 23:54:07