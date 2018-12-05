Almanya'da Büyük Gayrimenkul Buluşması: Evim Türkiye

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek ve 3 gün sürecek Evim Türkiye Fuarı'nda, Türk gayrimenkul sektör temsilcileri ve markaları yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık ortaklığı ile yurtdışında gayrimenkul fuarları düzenlenmeye başlıyor. Bu kapsamda; Türk gayrimenkul sektörü temsilcilerinin yurtdışında yaşayan Türklerle buluşacağı Evim Türkiye Fuarı'nın ilki Almanya'da gerçekleşecek. Evim Türkiye Fuarı'nın adresi 1,5 milyon Türk vatandaşının kısa sürede ulaşım imkanının bulunduğu Düsseldorf kenti olacak. 8-10 Şubat tarihleri arasında Messe Düsseldorf'ta düzenlenecek fuarda; Türk markaları yurtdışında yaşayan ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla sıcak satış noktasında buluşacak.

Evim Türkiye Fuarı için hazırlıklar devam ederken, Demirören Medya ve İstExpo Fuarcılık ile sektör temsilcileri önceki gün Feriye Palace'da gerçekleşen toplantıyla basınla bir araya geldi.Toplantıda gayrimenkul sektörünün Avrupa'daki pazar arayışı, özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının kendi ülkelerinde yatırım yapma arzusu gibi önemli nedenlerle ortaya çıkan Evim Türkiye projesinin, binlerce katılımcıya ev sahipliği yapması beklendiği ifade edildi.

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Sayın Gürcan Korkmaz, "Gayrimenkul sektörüne yaptığımız desteğe gerek Gelişen Bölgeler Zirvesi gerekse Sign of the City yarışması ile devam ederken bu yıl sektöre canlılık katacak yeni bir proje geliştirdik. Evim Türkiye fikri doğduğunda projeyi ilk anlattığımız kişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum oldu. Daha üçüncüm cümlemizde, projeye destekçi olacağını söyledi ve o günden bu yana desteğini hiç esirgemedi. Bugün sektördeki yeni pazar arayışıyla tüm paydaşların heyecanla karşıladığı bir projeyi hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

İSTexpo Fuarcılık Genel Müdürü İsmail Sezen, "Evim Türkiye bizim fuarcılık tecrübelerimizle destek vereceğimiz yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşmasını hedeflediğimiz büyük bir proje. Messe Düsseldorf, bölgenin en büyük, Almanya'nın ise ikinci büyük fuar alanı. Seçtiğimiz salon ise 12850 metrekare brüt alanı ile fuar merkezindeki en kolay ulaşım sağlanan alan. Evim Türkiye için yaklaşık 6 bin metrekare brüt alanı kullanmayı planlıyoruz. Evim Türkiye'ye Almanya'daki STK, birlik ve dernekler tarafından da tereddütsüz destek görüyor" dedi.

İNDER ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar için Evim Türkiye gibi platformların doğru yatırım için piyasa ortamı yaratacağını dile getirdi. Durbakayım, "Evim Türkiye ile yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen vatandaşları doğru bir şekilde doğru projelerle buluşturmak, onlara seçme şansı sunulacak bir piyasa ortamı yaratılmış olacak. Türkiye'ye yatırım yapmak sadece döviz avantajı nedeniyle değil aynı zamanda Türkiye'nin güvenli bir ülke ve yatırım için tercih edilebilir bir Pazar olması nedeniyle de çok önemli. Evim Türkiye'nin her yıl yapılan, geleneksel bir yapıya dönüşeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, son yıllarda gelişen yabancıya satıştan ve rakamlardan bahsettiği konuşmasında şunları kaydetti: "Türkiye'de gayrimenkul sektöründe yabancıya satış son 10 yıldır gelişiyor. Gayrimenkul artık ihracat yapan bir sektör haline gelmeye başladı. Bu yılı yabancılara 6 milyar dolar satış ile bitirmiş olacağız. 2019 yılında ise 70 bin konut satışına erişmeyi ve 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu rakamı 25 milyar dolar seviyesine çıkarmak Evim Türkiye gibi pazarlama faaliyetleriyle mümkün olacaktır. KONUTDER ve Sur Yapı olarak fuara desteğimiz sonsuz"

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Temmuz ayında bu fuarla ilgili ilk konuştuğumuzda kesinlikle çok başarılı olacağına inandık ve biz de projenin destekçileri arasında yer aldık. Başarılı bir organizasyon olacağını düşünüyoruz çünkü henüz yapım aşamasın da bile farkındalığı yüksek olan bir çalışma. Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi olması hedefinde en önemli başlıklardan biri güvenli, huzurlu şehirlerde yaşam. Gayrimenkul sektörü Evim Türkiye gibi girişimlerle başarısını artırarak devam edecektir" diye konuştu.

6 bin metrekare fuar alanında, katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkanı bulacak. Gayrimenkul firmaları, bankalar ve değerleme uzmanlarının yer aldığı fuarda birçok şehirden farklı gelir grubuna hitap eden projeler tanıtılacak.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Sign of The City ödül töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Evim Türkiye gibi projelerin öneminden bahsederek, "Evim Türkiye gibi yurtdışında ülkemizi tanıtım toplantıları yapmamız önem arz ediyor. Bu sadece sektörümüzü değil ülkemizdeki tüm sektörleri ilgilendiriyor. Oradaki tanıtım bize ve sektörümüze olumlu bir şekilde yansıyacaktır" demişti.