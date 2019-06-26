26.06.2019 16:39
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Almanya'da çalınan otomobil Mersin'de bulundu

Almanya

Almanya'da çalıntı kaydıyla aranan otomobil, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulundu.

Almanya 'da çalıntı kaydıyla aranan otomobil, Mersin 'in Tarsus ilçesinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin yurt dışından aldatıcı işlemlerle Türkiye 'ye araç getirdiğini belirledi.
Şüphelinin, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlı gözaltına alındı, otomobile de el konuldu.
Durumun bildirildiği Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri, aracın yasal yollarla Türkiye'ye girişinin bulunmadığını ve Almanya'da çalıntı kaydıyla arandığını tespit etti.
Kaynak: AA
Tarsus , Mersin , Almanya , Güncel

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