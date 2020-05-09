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Almanya'da camiler yeniden ibadete açıldı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı.

09.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:40
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı.
Ülkede, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu, sabah namazından itibaren tekrar açıldı.
Camilerde, ülkede büyük Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyince (KRM) Kovid-19 tedbirlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik uygulandı.
Bu kapsamda ülkedeki birçok camide olduğu gibi başkent Berlin'de, Kreuzberg semtindeki İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı Mevlana Camisi'nde de Müslümanlar yaklaşık 8 hafta sonra yeniden sabah namazını cemaatle kıldı.
Camiye girmeden önce isimleri ve iletişim bilgileri alındıktan sonra ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maskeyle namazı eda etti.
Namaz kılındıktan sonra caminin içi görevliler tarafından dezenfekte edildi.
Mevlana Camisi'nin imamı Hüseyin Tekkanat, AA muhabirine, uzun bir zamandan ve zor şartlardan sonra yeniden camiye gelmek ve cemaatle olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Tabii bu şartlar altında da yine büyük bir mutluluk. Rabbim inşallah en kısa zamanda tekrar kendi usulümüz ve adabımızca namaz kılmaya kavuştursun." dedi.
"Cemaatle namaz kılmayı özledik"
Sabah namazını kılmaya gelen Abdülkadir Aktürk de camilerin yeniden ibadete açılmasına sevindiğini kaydederek, "Uzun zaman sonra cemaatle sabah namazını kılmayı, hocamızı görmeyi, dualar okumayı ve birlikte namaz kılmayı çok özledik. Bu şartlar altında biraz zor oluyor ama buna da şükür." ifadesini kullandı.
Kovid-19 önlemleriyle ilgili Aktürk, "Alışık değiliz tabii. Genelde hocalar 'safları sık tutun.' der ama şu an ayrı kılmak zorundayız. Biraz farklı bizim için. Buna da şükür. Maskelere de alışmamız lazım." diye konuştu.
Marttan itibaren ibadetlere ara verilmişti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mart ortasından itibaren camilerde ibadetlere ara verilmişti.
Hükümet, salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşeterek mayıs başında ibadethanelerin koşullu olarak yeniden açılabileceğine onay vermişti.
Bu çerçevede, toplu ibadetlerin en fazla 50 kişiyle yapılmasına izin veriliyor.
16 maddelik yönetmelik hazırlayan KRM de camilerin açılması için 9 Mayıs tarihini belirlemişti. Almanya’da camiler yeniden ibadete açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Berlin, Güncel, Haber

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