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Almanya'da camilere yönelik bomba ihbarları

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Aachen kentinde bir camiye, elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.

13.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:22Almanya'da camilere yönelik bomba ihbarları
'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Aachen kentinde bir camiye, elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yunus Emre Camisi'ne yapılan "Camiyi havaya uçuracağız" ifadesinin yer aldığı tehdit içerikli yazı polise bildirildi.
Cami boşaltılırken çevrede güvenlik önlemi alan polis, uzman ekipler ve kokuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı.
Polis, yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.
Aachen DİTİB Yunus Emre Camisi Başkan Yardımcısı Süleyman Zembilci, polisin camide yaptığı bomba araması nedeniyle öğle ve ikindi namazlarında hizmet veremediklerini belirtti.
Zembilci, yetkililerden camilere yönelik bu tür saldırı ve huzursuz etmeye yönelik asılsız ihbarları yapanların, bir an önce bulunmasını talep etti.
Kampfgruppe 18 (Savaş grubu 18) imzasıyla dün yine benzer şekilde DİTİB'e bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe, Unna ve Bielefeld camilerine yönelik bomba ihbarı yapılmış, aramalar sonucunda ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştı.
Köln yakınlarındaki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Brühl Camisi inşaatında da dün camlar kırılmış, camiye maddi hasar verilmişti.

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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