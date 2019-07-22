Haberler» Güncel» Haber

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye bomba ihbarı yapıldı.

22.07.2019 14:36 Almanya
Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye bomba ihbarı yapıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne bugün yerel saatle 10.20'de yapılan ihbar sonucu polisin cami çevresine güvenlik şeridi çekerek bomba araması yaptığı bildirildi.
Combat18 imzasıyla gönderilen elektronik postada "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası saat 15.45'te patlayacak." ifadesi yer aldı.
Gelen elektronik postanın polise bildirilmesinin ardından güvenlik amacıyla cami tahliye edilerek arama yapıldı.
Almanya'da son 2 haftada camilere yönelik beş bomba ihbarı, üç saldırı gerçekleşti.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:16   Evinde rahatsızlanan belediye başkan yardımcısı tedavi altına alındı
16:15   Bungee jumping halatı koptu, 30 metreden yere çakıldı
16:15   Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı
16:15   Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
16:15   Çanakkale ABD savaş gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
16:14   BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
16:14   İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı