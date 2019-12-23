Haberler » Güncel » Almanya'da camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu gönderildi - Haber

Almanya'da camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu gönderildi

Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye, domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadeler yer alan mektup gönderildi.

23.12.2019 00:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:14 Almanya'da camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu gönderildi
'nın Duisburg kentinde bir camiye, domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadeler yer alan mektup gönderildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'ne mektupta, İslam dininin yanı sıra Türk ve Araplara yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler yer aldı.
Münih'ten posta yoluyla gönderilen mektuptaki gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor.
Posta kutusundan cami derneği yöneticilerince alınan mektubun, yarın polise intikal ettirileceği belirtildi.

İslam Birliği, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:16   Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
01:14   Tunus'ta Yaşasın Tunus Partisi, kurulacak hükümete katılmayacaklarını duyurdu - Haber
01:10   Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Haber
00:58   Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu - Haber
00:54   Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
00:03   Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haber
23:56   Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
23.12.2019 01:26:45