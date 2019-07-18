18.07.2019 14:01
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Almanya'da camiye saldırı

Almanya

Almanya'nın Münster kentinde bulunan DİTİB'e bağlı Minden Barbaros Camii'ne saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'nın Münster kentinde bulunan DİTİB'e bağlı Minden Barbaros Camii'ne saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'nın Münster kentine bağlı Herford-Minden bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Minden Barbaros Camii, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce insan dışkısı ile kirletildi. Kuran-ı Kerim sayfalarını da yırtan saldırganlar etrafa zarar verdi.

Polisin camideki incelemenin ardından soruşturma başlattığını söyleyen Cami Derneği Başkanı Selahattin Çiğdem, "22 Ocak 2018 tarihinde camimize yine bir saldırı yapılmış ve caminin yola bakan kapı ve pencerelerine bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütü lehine siyasi mesajlar yazılmıştı. Gece yapılan bu saldırı da sabah namazında fark edilip polise intikal ettirilmişti" dedi. - MÜNSTER
Kaynak: İHA
İslam Birliği, Münster, Almanya, 3. Sayfa

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