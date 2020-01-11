Haberler » 3. Sayfa » Almanya'da camiye taşlı saldırı - Haberler

Almanya'da camiye taşlı saldırı

Almanya'nın Finnetrop beldesinde bulunan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırıya uğradı.

11.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:54Almanya'da camiye taşlı saldırı
'nın Finnetrop beldesinde bulunan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Almanya'nın Finnetrop beldesinde yer alan Finnem Cami ve Eğitim Merkezine kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu cami görevlileri tarafından yapılan açıklamada, caminin ön cephesinde bulunan 4 camın kırıldığı ve duvarın hasar gördüğü ifade edildi. Görevliler, maddi hasarın oluştuğunu belirterek ilk defa bu şekilde bir saldırıya uğradıklarını söyledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıyı cami yakınında oturan mahalle sakinleri polise bildirdi. Polis yaptığı açıklamada, saldırının 22 saniye sürdüğünü ve 27 adet taş kullanıldığını belirterek saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilmediğini aktardı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli 3 kişinin camiye ellerindeki taşlarla saldırdığı ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:20  Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunun Dilara cinayetinde yeni detaylar - Haberler
17:17  Fransa'da avukatlardan 'tabutlu' eylem - Haberler
17:17  Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan bin 159 adet kaçak parfüm çıktı - Haberler
17:12  Sarıkamış'ta 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarının son firarisi yakalandı - Haberler
17:11  Pakistan mahkemesi Pervez Müşerref'in idam kararını bozdu - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
16:22  Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar - Haberler
15:36  "Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi yapıldı, işte sonuç - Haberler
13.01.2020 17:33:11