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Almanya'da camiye taşlı saldırı

Almanya'da camiye taşlı saldırıİskender Güngör/ KÖLN -DHA ' Almanya'nın Köln şehri yakınında Chorweiler ilçesindeki DİTİB Chorweiler Merkez Camii' taşlı saldırı düzenlendi.

09.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:49
Almanya'da camiye taşlı saldırı
İskender Güngör/ KÖLN -DHA ' Almanya'nın Köln şehri yakınında Chorweiler ilçesindeki DİTİB Chorweiler Merkez Camii' taşlı saldırı düzenlendi. Taş saldırısı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Almanya'da koronavirüs (covid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde 8 hafta sonra yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı. Köln şehri yakınında Chorweiler ilçesinde bulunan DİTİB Chorweiler Merkez Camii'sine taşlı saldırı düzenlendi. Gece yarısı meydana gelen saldırıda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ana giriş kapısına hasar verilen caminin kapısının camları kırıldı. Camiye taş saldırısı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. DİTİB Chorweiler Camisi Dernek Başkanı İbrahim Altun, yapılan saldırının polise intikal ettirildiğini ve polis tarafından inceleme başlatıldığını söyledi. Almanya’da camiye taşlı saldırı

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Köln, DHA, Güncel, Haber

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