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Almanya'da cemaatsiz Berat Kandili programı düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde cemaatsiz Berat Kandili programı idrak edildi.

08.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:22
Almanya'da cemaatsiz Berat Kandili programı düzenlendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya 'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde cemaatsiz Berat Kandili programı idrak edildi.
İnternetten canlı olarak yayınlanan programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi.
Düsseldorf DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar, Berat Kandili'nin anlam ve önemine değinerek, "Müslümanlar tarafından kutlanılan gecelerden birisi de berat gecesidir. Günahlardan berat olarak tevil edilmektedir. Hadislerde bu gece tövbe ve duanın önemine büyük vurgu yapılmıştır." dedi.
Koronavirüs salgını ile karşı karşıya kalınan bugünlerde tüm insanlık için içten ve samimi yakarışlarla Allah'a dua ve niyazda bulunulması çağrısı yapan Akpınar şöyle konuştu:
"Tez vakitte bu musibetten kurtulmak için hep birlikte azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim. Alınan bütün tedbirlere uyalım. Birbirimize yardımcı ve dayanışma içerisinde olalım. Mübarek gecelerde büyük bir coşku ile ibadet, dua ve niyazlarımızla dolup taşan camilerimiz şimdi mahzun. Hasretle beklediğimiz ramazan ayımızın şu gök kubbemizi ve gönüllerimizi ebediyen aydınlatmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Koronavirüs, Almanya, Güncel
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