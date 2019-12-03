Haberler » Güncel » Almanya'da cenaze nakil aracına, İslam karşıtı söylemler yazılıp tahrip edildi - Haber

Almanya'da cenaze nakil aracına, İslam karşıtı söylemler yazılıp tahrip edildi

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Günzburg beldesinde, biri cenaze nakil aracı olmak üzere, iki araca İslam karşıtı ifadeler yazılıp, gamalı haç çizilerek araçlara maddi hasar verildi.

03.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:02
'nın Bavyera eyaletindeki Günzburg beldesinde, biri cenaze nakil aracı olmak üzere, iki araca İslam karşıtı ifadeler yazılıp, gamalı haç çizilerek araçlara maddi hasar verildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezine (ZSU) ait cenaze nakil aracına gece yapılan saldırıda, aracın yan camları kırıldı, önüne ve sağ cephesine sprey boyayla gamalı haç çizildi.
Günzburg'un en işlek caddesi olan Reisensburg Caddesi üzerinde park halindeki nakil aracına yapılan saldırının ardından polis inceleme başlattı.
İki gün önce de başka bir araca benzer yazılar yazıldı
Aynı cadde üzerinde, iki gün önce de ilaç mümessili Türk iş insanına ait kamyonet tipi araca benzer yazıların yazıldığı bildirildi.
Aynı kişiye ait araçlara bir ay önce de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzer şekilde saldırı yapılarak, araçlara hasar verildiği öğrenildi.
Almanya'da cenaze nakil aracına, İslam karşıtı söylemler yazılıp tahrip edildi

Almanya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27 Zonguldak parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
18:27 Düzce televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:27 Görme engelliye kiril alfabesi ile yazılan kuran hediyesi - Haber
18:22 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
18:21 Engelli rampalarına park eden araçlara duyarlılık mesajı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haberler
16:45 Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 18:31:47