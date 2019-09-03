Haberler» Dünya» Haber

Almanya'da çevre kurallarını uygulamayan siyasetçiler hapis cezasıyla karşı karşıya

Almanya'nın Bavyera eyaletinde, hava kirliliğine neden olan araçların trafiğe çıkmasını önlemeyen siyasetçiler hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya.

03.09.2019 16:08 Almanya'da çevre kurallarını uygulamayan siyasetçiler hapis cezasıyla karşı karşıya
Almanya'nın Bavyera eyaletinde, hava kirliliğine neden olan araçların trafiğe çıkmasını yasaklayan kuralları uygulamayan siyasetçiler hapis cezası riskiyle karşı karşıya. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de gündeminde bulunuyor.

Bavyera eyaletindeki çevre aktivistleri ve politikacıları karşı karşıya getiren başvuruda, çevre örgütü Deutsche Umwelthilfe (DUH), Avrupa Birliği araç emisyon yönetmeliğine uymayan araçlara karşı ağır cezalar getirilmesini talep ediyor. Bavyera'daki yerel siyasetçiler ise araç yasaklarının "kötü bir çözüm" olduğunu savunuyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Bavyera, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
20:14   Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı
20:12   Dorian Kasırgası nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü
19:44   Gatwick Havaalanı'nda rötarlar nedeniyle bazı uçaklar valizsiz kalktı
19:38   BM: Fransa, İngiltere ve ABD, Yemen'deki savaş suçlarının muhtemel suç ortakları
19:23   Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama: Görüşmelerimizi sürdürüyoruz
19:23   AB'den vatandaşlar ve iş dünyasına sert Brexit'e hazırlanmaları için son çağrı
19:11   Barzani'den korkutan DEAŞ açıklaması: Eylemlerine yeniden başladı