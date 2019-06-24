24.06.2019 11:21
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Almanya'da çevreciler 3 gün boyunca maden ocağını işgal etti

Almanya

Almanya'nın maden bölgesi olan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde çevreciler Cuma günü başlattıkları eylemleri, Rheinische Revier'deki maden ocağını işgal ederek sürdürdü.

Almanya 'nın maden bölgesi olan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde çevreciler Cuma günü başlattıkları eylemleri, Rheinische Revier'deki maden ocağını işgal ederek sürdürdü.

Eylemciler maden ocağının ekskavatörlerine pankart asarak kömür madeninden enerji üretimini protesto etti. Eylemciler, 80 metre yüksekliğindeki ekskavatörün üzerine 'Burayı terk edin' yazan pankart astı. Maden ocağına döşenmiş demiryoluna beton bloklar koyarak demiryolunu ulaşıma kapatan eylemciler, işletme binasını işgal ederek seslerini duyurmaya çalıştı. Polis , eylemcilerin maden ocağına giden yolları kapatmasından dolayı tarlalardan geçerek maden bölgesine gitti. Bu durum ise çiftçilerin tepkisine neden oldu. Polis, eyaletin farklı bölgelerindeki eylemleri kontrol altına almakta zorlandı.

Polisin bölgeden ayrılmalarını istemesi üzerine eylemciler bugün eylemlerine son verdi. - KÖLN
Kaynak: İHA
Ren Vestfalya , Almanya , Maden , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:16 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı: 1 ölü 1 yaralı
13:09 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
13:04 İşadamını öldüren sanığa 20 yıl hapis
13:04 Metruk binada komaya giren şahıs kurtarılamadı
13:02 Tekirdağ'da bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi
13:00 (Özel) 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı...1 ölü 1 yaralı
12:59 Gezi olayları davasında savunmalar alınıyor