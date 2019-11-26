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Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Almanya'da çiftçiler koalisyon hükümetinin tarım politikalarını protesto etti.

26.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:28
'da çiftçiler koalisyon hükümetinin tarım politikalarını protesto etti.
Berlin'e traktörleriyle gelen binlerce çiftçi Federal Meclis'te bugün görüşülecek tarım bütçesini, hükümetin çevreyi korumak için aldığı sert tedbirleri, yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirmesini protesto etti.
Şehrin tarihi Brandenburg Kapısı ve yakınında bulunan Federal Meclis çevresine traktörlerle gelen çiftçilerin traktörlerine, "Çiftçi olmazsa gıda olmaz, çiftçi olmazsa gelecek olmaz" yazılı pankartlar astı.
Eyleme katılan bir çiftçi, kamuoyunda kötü çevre ve kötü etin sorumlusu olarak kendilerinin gösterildiğini belirterek, bunun doğru olmadığını ifade etti.
Almanya'da tarımın geleceğinin tehlikede olduğunu dile getiren eylemci, "Geleceğimiz tehlikede. Bizim çocuklarımızın geleceği garanti altında değil. Buna karşı önlemler alınmalı." dedi.
Bu arada, binlerce traktörün başkent merkezine girmesi nedeniyle trafik de felç oldu.
Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Almanya, Güncel

Kaynak: AA


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