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Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi

Almanya'nın Köln kentinde çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi düzenlendi.

04.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:20Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi
'nın kentinde çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi düzenlendi.
Köln'de devam eden "50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı" çerçevesinde "Vahşi Çikolata" temasıyla, ünlü Alman çikolata üreticisi Lambertz'in düzenlediği defileyi yaklaşık 800 kişi izledi.
Defileyi izleyenler arasında Hollywood yıldızı Matt Dillon, Oscar ve Altın ödüllü Patricia Arquette ve Faye Dunaway, Altın Küre ödüllü Nastassia Kinski, ABD'li top model Jeremy Meeks gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.
Defileyi Türk dizilerinin Kölnlü oyuncusu Wilma Elles de izledi.
Türk kökenli saç stilisti Serdal Bengi'nin tasarladığı saçlarla çikolatadan yapılmış kostümlerle sahnede yürüyen modeller, gösterinin sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.
Etkinlikte ayrıca mini konserler, dans ve ışık gösterileri sunuldu.

Almanya, Küre, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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