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Almanya'da 'Dayanışma Vergisi' kısmen kalkıyor

Almanya'da yaklaşık 30 yıldır uygulanan Dayanışma Vergisi'nden vergi mükelleflerinin yüzde 90'ının 2021'den sonra muaf tutulması, Federal Meclis'teki (Bundestag) oylamayla kabul edildi.

14.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:32Almanya'da 'Dayanışma Vergisi' kısmen kalkıyor
'da yaklaşık 30 yıldır uygulanan Dayanışma Vergisi'nden vergi mükelleflerinin yüzde 90'ının 2021'den sonra muaf tutulması, Federal Meclis'teki (Bundestag) oylamayla kabul edildi.
ortakları Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri hayır oyu kullandı.
Düzenlemeye göre, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra 1991 yılında Doğu'nun kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yürürlüğe giren Dayanışma Vergisi, 2021'den sonra sadece yüksek gelire sahip yüzde 10'luk kesime uygulanacak.
Çalışanların ve kurumların gelirinin yüzde 5,5'i Dayanışma Vergisi olarak tahsil ediliyordu.
Almanya hükümeti hem ülkeye daha fazla yatırımcı çekmek hem de çalışanların yükünü azaltmak amacıyla söz konusu vergiyi kaldırmayı amaçlıyordu.

Hükümet, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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