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Almanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Almanya'nın Offenbach kentinde 170 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda, ülkede saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

12.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:32Almanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
'nın Offenbach kentinde 170 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda, ülkede saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Frankfurt Savcılığı ve Hessen Kriminal Dairesince yapılan ortak açıklamada, devleti tehdit eden ciddi saldırı hazırlığı içinde olunduğu şüphesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında, Offenbach'da 3 evde arama yapıldığı belirtildi.
Operasyonda 24 yaşındaki Makedonya kökenli bir Alman vatandaşı ile 21 ve 22 yaşındaki iki Türk kökenli kişinin gözaltına alındığı aktarılarak, 3 zanlının geçmişte DEAŞ taraftarı olduklarını ifade ettiği kaydedildi.
Zanlıların, Rhein-Main bölgesinde patlayıcı maddeyle veya silahlarla bir saldırı hazırlığında olmakla suçlandığı belirtilerek, 24 yaşındaki zanlının patlayıcı yapımı için temel malzemeler aldığı ve internetten silah aradığı bildirildi.

Aramalarda el konulan delillerin değerlendirilmesiyle soruşturma sürdürülüyor.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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