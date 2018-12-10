Almanya'da Demiryollarında Uyarı Grevi Başladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:12



10 Aralık 2018 Pazartesi 10:12

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) ile Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG) ücret konusunda anlaşma sağlayamayınca işçiler uyarı grevlerine başladı. Ülke çapında etkili olması beklenen grevde yolcuların olumsuz etkilenmesi bekleniyor.Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG) ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında iki aydır süren ücret pazarlıklarının Cumartesi günü başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından sendika grev ilan etti.Ülke genelinde etkili olacak grevin banliyö, şehirler arası ve uzun tren seferlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sendikalar yüzde 7,5 oranında ücret artışı talep ederken, Alman Demiryolu (DB) yönetimi yüzde 5,1'lik bir artış teklif ediyor. DB, 2016 yılında 716 milyon euro kar elde ederken EVG ise yaklaşık 200 bin çalışanı temsil ediyor.Alman Demiryolu ve Ulaştırma Birliğinin Sözcüsü Uwe Reitz, daha iyi bir teklifin ardından toplu pazarlık yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Reitz, "Başlattığımız grev sinyalleri anlaşıldığını umuyoruz, aksi takdirde daha fazla uyarı grevleri hariç tutulmuyor" diye konuştu.Yolcular tepki gösterdiTren yollarındaki grevin tüm güne yayılması beklenirken, vatandaşların buna göre önlem alması istendi. Noel öncesi demiryollarındaki grev yolcuları huzursuz ederken, Vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden DB'ye tepki gösterdi. - DUSSELDORF