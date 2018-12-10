Almanya'da Demiryolu İşçileri Grvede

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:26



10 Aralık 2018 Pazartesi 10:26

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) ile Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG), ücret konusunda anlaşma sağlayamayınca işçiler 'uyarı' grevine başladı.Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG) ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında iki aydır süren ücret pazarlıklarının Cumartesi günü başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından sendika grev ilan etti. Sendikalar yüzde 7,5 oranında ücret artışı talep ederken, Alman Demiryolu (DB) yönetimi yüzde 5,1'lik bir artış teklif ediyor. Demir yollarındaki grevin tüm güne yayılması beklenirken, vatandaşların buna göre önlem alması istendi. Noel öncesi demiryollarındaki grev yolcuları huzursuz ederken, vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden DB'ye tepki gösterdi.(İHA)