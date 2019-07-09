09.07.2019 23:10
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- Almanya'da DİTİB camisine bomba ihbarı

- Almanya'da DİTİB camisine bomba ihbarıKÖLN - Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi ve Merkez Cami, bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldı.

- Almanya'da DİTİB camisine bomba ihbarı
KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi ve Merkez Cami, bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldı.
Köln polisinin yaptığı açıklamaya göre, kuruluşun elektronik posta adresine gelen bomba ihbarının polise intikal ettirilmesiyle güvenlik önlemleri alındı. Caminin bulunduğu bölge trafiğe kapatılırken, 3 ve 4 numaralı tramvay seferleri durduruldu. Polis caminin de içinde olduğu genel merkez yerleşkesinde bomba uzmanı ekip ile arama çalışmalarına başladı. - Almanya'da DİTİB camisine bomba ihbarı
Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, Güncel

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