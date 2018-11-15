Almanya'da Dizel Motor Yasağı Genişliyor

15 Kasım 2018 Perşembe 23:51



15 Kasım 2018 Perşembe 23:51

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki idari mahkeme Essen ve Gelsenkirchen kentlerinin bazı bölgelerinde dizel motorlu araçların yasaklanmasına karar verdi. Yasak kapsamına ilk kez bir otoban da dahil edildi. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki idari mahkeme Essen kentinin 18 ilçesinde ve Gelsenkirchen kentindeki Kurt-Schumacher Sokağı'nda dizel motorlu araçların yasaklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca yasak kapsamına ilk kez bir otobanı da dahil etti. Karara göre Essen kentindeki A40 otobanının bir kısmında da dizel motorlu araçların kullanılması yasaklandı. Mahkemenin kararı ise 1 Temmuz 2019'da uygulanmaya başlanacak.(Mustafa Tığlı/İHA)