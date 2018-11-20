Almanya'da Dizel Yasağının Sınırları Genişletiliyor

CARMEDYA.COM – Alman mahkemeleri, eski dizel motorlu taşıtları yasaklamak için emisyon konusunun sınırlarını genişletiyor.
Bu haftanın başlarında bir mahkeme, Gelsenkirchen
ve Essen'in şehir merkezlerinin yanı sıra A40 otoyolunun bazı bölgelerinden eski dizel motorlu modellerin yasaklanması yönünde kararını açıkladı. Bu kısıtlamaların Temmuz 2019'da başlaması bekleniyor.
Karardan büyük bir kesim etkilenecek
Sürücülere daha birçok farklı seçenekle şehir merkezine ulaşabilecek ama, son alınan bu karar ile iyice köşeye sıkışacaklar. Şehirler arası seyahatlerde otobanların kapatılması eski dizel motorlu araçlara sahip olan bireyleri derinden etkileyecek. Önümüzdeki yıllarda ise Euro4 emisyonlu modellerinden yasaklanması gündemde.
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'da dizel yasağının sınırları genişletiliyor appeared first on Carmedya.
Gelsenkirchen,Almanya