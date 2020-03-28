Almanya’da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın

Dünya koronavirüs salgını ile sarsılırken, Almanya 'da 7 ayrı doktorlar birliği ülkedeki yaklaşık 410 bin doktora, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin kullanılmasında karar verilecek kriterler için 11 sayfalık bir kılavuz yayınladı.

İYİLEŞME ORANI YÜKSEK OLANLAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Toplum vicdanını kanatan kararlara göre, klinik başarı sağlanma ihtimali olmayan hastalara bakılmayacak. Onların yerine, başarı oranı yüksek olanlar acil ya da yoğun bakıma alınacak.

ARTAN VAKALARI GEREKÇE GÖSTERDİLER

25 Mart'ta yayımlanan raporun girişinde, "Kapasite artırımına rağmen, aşırı artan vakalar nedeniyle, yoğun bakım ve acilde nasıl bir karar verileceğine ilişkin yeni durumlar ortaya çıktı" deniliyor.

İşte gönderilen talimattan bir bölüm

MADDE MADDE SIRALANDI

Tıp Etiği Akademisi ile birlikte alındığı belirtilen kararlarda, "Ölüme doğru gidiş başlamış ve durdurulamıyorsa, hasta tıbbi müdahalelere cevap vermiyorsa, yaşam sadece yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyorsa, hasta yoğun bakımı reddediyorsa, bu hastaların yerine klinik olarak başarı sağlanabilecek vakaların tedavisinin yapılmalı" ifadeleri yer aldı.

Klinik olarak başarı sağlanamayacak durumlar ise şöyle sıralanıyor: "Devam eden ağır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklar. Buna eşlik eden akut organ yetmezliği. Covid-19'u tetikleyen ya da tedavisini zorlaştıran başkaca hastalıklar veya belirtileri. Çok çeşitli hastalıkların bulunması. Kronik organ yetmezliği, ağır organ hasarları ve diğer verilerin kötü sonuçlar vermesi."