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Almanya'da doktorlardan "evde kalın" çağrısı

Almanya'da korona virüsünden 1 kişin hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka "evde kal" çağrısı yaptı.

19.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:13
Almanya'da doktorlardan
Almanya 'da korona virüsünden 1 kişin hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka "evde kal" çağrısı yaptı.

Almanya'da hükümet korona virüsünün yayılması için çeşitli önlemler alırken hastanelerde de yoğun mesai yapılıyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları da korona virüsünün yayılmasını önlemek için sürekli uyarılarda bulunuyor. Korona virüsünden 89 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka çağrıda bulundu. Hastanedeki doktor ve hemşireler, "Evde kalın, hayat kurtarın" şeklinde mesaj yayınladı. Doktorlar, bazı insanların durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ifade ederek vatandaşların sosyal temastan kaçınması gerektiğini belirtti. Verilen mesajda özellikle yaşlı kişilerin evden çıkmamaları gerektiğine vurgu yapıldı. - ESSEN

Kaynak: İHA

Etiketler : Essen Üniversitesi, Hükümet, Almanya, Güncel

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