Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı

Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtıİskender Güngör/KÖLN, (DHA) ?

28.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:59
Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı
İskender Güngör/KÖLN, (DHA) ? Almanya'nın Wetzlar kentinde Ramazan Bayram namazı için otoparkını kullanımına açan dünyaca ünlü İsveçli mobilya devine Diyanet işleri Türk islam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın ( IGMG) Wetzlar'daki camilerin başkanları teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Almanya'nın Wetzlar kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın (IGMG) tarafından düzenlenen ve 700 kişinin katıldığı bayram namazı için dünyaca ünlü İsveçli mobilya devi otoparkını açtı. Diyanet işleri Türk islam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları yetkilileri mobilya devine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Türk heyet başkanları beraberinde götürdükleri çiçek ve çikolatayı yetkiliere takdim etti. Alman ve Türk medyasının yanı sıra BBC, Reuters ve Arap basınında da yer alan otoparktaki namaz görüntüleri sosyal medyada binlerce paylaşım ve beğeni aldı.
BAŞVURUMUZA OLUMLU YANIT VERDİLER, TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Wetzlar DİTİB Başkanı Cemil Özkan koronavirüsten (Covid-19) dolayı sıkıntılı geçen ramazan ayından sonra geniş bir alanda bayram nam azı kılmak istediklerini, DİTİB ve IGMG olarak mobilya devinin yetkililerine başvurduklarını ve olumlu yanıt aldıklarını kaydetti. Wetzlar IGMG Başkanı Kadir Terzi de " Burada her hangi bir art niyet yoktu. Bazıları belki böyle düşünebilir. Zorunluluk nedeniyle bir çözüm aradık ve bulduk. Zaten camilerimiz açık olsaydı camilerimizde kılacaktık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.
MÜSLÜMANLARI AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK
Mobil mağazasında sorumlu müdür olarak çalışan Detlef Boje de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Öncelikle Müslümanların bayram namazlarını park alanımızda kıldıkları için bizler de memnun olduk. Bu kadar çok memnuniyetle karşılaşılacağını ummuyorduk. Namaz anında yapılan video çekimleri, insanların fotoğraf çekmeleri bizleri gerçekten çok memnun etti. Fiziksel mesafe kurallarına dikkat edildiği için ayrıca memnun olduk. Organizatörlere ben de teşekkür ederim. Kapımız bu tip yardımlaşmalara her zaman açık. Tabii ki temennimiz bu tip virüsler tekrar yaşanmasın" diye konuştu. Almanya’da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Wetzlar, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Merkez Bankası’nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı’nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Haberler››Güncel››Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: Malatya'da camiler dezenfekte edildi - Haber 14:55: AK Partili Muçay, Gaziemir Belediye Başkanı Arda'yı istifaya davet etti - Haber 14:54: Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısı arttı - Haber 14:54: 359 ailenin su faturası ödendi - Haber 14:53: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak - Haber 14:21: Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım - Magazin 13:52: Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı - Haber 13:14: Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı - Haber 11:50: Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı - Haber 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi