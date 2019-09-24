Haberler » Güncel » Haber

Almanya'da eczaneden şeker testi karışımı alan hamile kadın ve bebeği öldü

Almanya'nın Köln kentinde eczaneden şeker testi için özel bir karışım alan 28 yaşındaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşamını yitirdi.

24.09.2019 15:38Almanya'da eczaneden şeker testi karışımı alan hamile kadın ve bebeği öldü
Almanya'nın Köln kentinde eczaneden şeker testi için özel bir karışım alan 28 yaşındaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşamını yitirdi.
Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Longerich semtindeki Grasegger Caddesi'nde bulunan eczaneden şeker testi yaptırmak amacıyla aldığı özel bir karışımı içtikten sonra fenalaşan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Hastanede, bebeği de kurtarmak amacıyla acil sezaryen yapılmasına rağmen kadın ve bebeği kurtarılamadı.
Açıklamada, yapılan inceleme sonucu ilaç kabında zehirli maddeye rastlandığı, Köln polisinin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığı kaydedildi.
Polis, bu eczaneden daha önce şeker testi alanların karışımı en kısa sürede en yakın karakola getirmeleri çağrısında bulundu.

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 Erasmus+ Proje Yazma Atölyesi başladı
16:16 Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt
16:16 Denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı
16:16 CHP'li vekillerden KAYSO'ya ziyaret
16:16 İzmit'te fuhuş yapılan eve baskın
16:16 Osmaniye milli eğitim bakanı ziya selçuk, osmaniye'de
16:16 Çavuşoğlu, 4'lü bakanlar toplantısı'na katıldı