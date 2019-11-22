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Almanya'da eczanelerde ilaç sıkıntısı

Almanya'da eczacılar ağrı kesici ve tiroid ilacı gibi yaygın kullanılan bazı ilaçların temininde sıkıntı yaşandığını açıkladı.

22.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:12Almanya'da eczanelerde ilaç sıkıntısı
'da eczacılar ağrı kesici ve tiroid ilacı gibi yaygın kullanılan bazı ilaçların temininde sıkıntı yaşandığını açıkladı. İlaç arzındaki sıkıntının en büyük nedeni maliyet baskısı.Almanya'da sık tüketilen ve piyasada yaygın bazı ilaçların temininde son dönemlerde sıkıntı yaşanıyor. Alman Eczacılar Birliği Başkan Yardımcısı Mathias Arnold yaptığı açıklamada, tiroid ya da gut hastalığı ilaçları ile ibuprofen gibi ağrı kesicilerin arzında sıkıntı yaşandığını belirtti. Birliğe göre tansiyon ilacı Valsartan'ın, kansere yol açan bir maddenin bulaşması sebebiyle 2018'da piyasadan toplatılması da eczanelerde sıkıntıya yol açtı.

Eczacılar Birliği'nin verilerine göre piyasada bulunmayan indirimli ilaçların sayısı iki kat arttı. 2017 yılında bu ilaçların sayısı 4 milyon 700'ken 2018'de bu rakam 9 milyon 300 bine çıktı. Bu ilaçları satın almak isteyen hastalar bazen iki hafta boyunca beklemek zorunda kalıyor.

İlaçların arzında neden sorun yaşanıyor? Eczacılar Birliği'nin verilerine göre sağlık sektöründeki maliyet baskısı, arz sıkıntının en büyük nedeni. Birçok ilaç şirketi, ilaçlarda kullanılan etkin maddeleri Doğu Asya'da ürettiriyor. Örneğin antibiyotikler Çin ve Hindistan'da üretiliyor. ve bu ilaç üretimlerini de ilgili ülkelerdeki az sayıda işletme yapıyor. Bu işletmeler üretimi kısa bir süre durdurduğunda ya da bazı ilaçlar piyasadan toplandığında, o zaman eczanelerde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bazı ilaçlar hastalara sunulamıyor.

Eczacılar Birliği bu soruna çözüm olarak önemli ve kısıtlı ulaşılabilen ilaçlara ihraç yasağı getirilmesini ve Avrupa'da ilaç üretiminin daha da güçlendirilmesini öneriyor. Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü ise alarma geçilmesi için henüz erken olduğu görüşünde. Enstitü şu ana dek 103 bin ilaçtan 290'ının arzında sıkıntı şikayeti aldığını belirtti. İlaç arzı şikayetlerinin giderek arttığını teslim eden enstitü, alternatif seçenekler olduğu için ciddi bir darboğaza girilmesinin ise beklenmediğini duyurdu.

dpa/ HT,TY

(c)

Almanya, Yaşam

Kaynak: Deutsche Welle

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