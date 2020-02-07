Almanya'da Eğitime Dair Tüm Merak Edilenler

Almanya 'da ve Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görmek isteyen gençlere ve ailelerine rehber olmak amacıyla düzenlenen etkinlik 15 Şubat Cumartesi günü İELEV Özel Lisesi Çekmeköy Kampüsünde gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek etkinlikte İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Argun, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Ata Anıl, Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid, Alman Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus Slevogt, FGİ YK Üyesi Ali İhsan Güneş, Schattdecor Genel Müdürü Selçuk Ülger, Almanya Üniversitelerine Uluslararası Öğrenci Seçen Merkezi Kurumdan (uni-assist) Regina Ulrich, Anna Lena Kaufmann, Andreas Aurin, Türk-Alman Üniversitesinden Doç. Dr. Meltem Karaismailoğlu ve Ali Can Kaya, Alman Akademik Danışmanlık Servisinden (DAAD) Betül F. Sakınır Akay konuşmacı olarak yer alıyor.

Fuarın öğleden önceki bölümünde, konusunun uzmanı konuşmacılar Almanya'da eğitim, üniversite başvuru koşulları, öğrencilik, yaşam koşulları, IB ve GIB diploma programları gibi konularda bilgi verecekler. Öğleden sonraki ikinci bölümünde ise on altı paralel oturumdan istediklerine katılacak olan davetliler merak ettikleri konuda detaylı bilgi alıp, uzmanlarla birebir görüşme fırsatı elde edecekler.