Almanya'da Ekonomistlerin Yüzde 56'sı AB Reformlarından Memnun Değil

Kaynak: DHA

– Alman ekonomistler arasında düzenlenen bir ankette, katılımcıların yüzde 56'sı, Avrupa Birliği'nin (AB) yakın bir zamanda uygulamaya koyduğu parasal birlik reformlarından memnun olmadığını söyledi.Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin 124 Alman ekonomi profesörü üzerinde, AB eyalet ve devlet yöneticilerinin yakın bir zamanda uygulamaya koyduğu parasal birlik reformlarına ilişkin gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 56'sı reformlardan memnun olmadığını, yüzde 29'u memnun olduğunu ve yüzde 15'i de kararsız olduğunu söyledi.Ifo Finans ve Politik Ekonomi Direktörü Niklas Potrafke Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun hala "ağır bir şekilde borç altında" olduğu uyarısında bulunurken, şöyle konuştu:"Avrupa Finans Bakanları Konseyi'nin mali açığı olanları cezalandırması gerekirken, ana vatanları Maastricht kriterini karşılamayan bakanlar bu konseyde yer alıyor. Yaptırımların uygulanması için bağımsız bir heyetin kurulması gerekiyor."Ankete göre katılımcıların yüzde 20'sinden fazlası, alınan son kararların parasal birliği krizlere daha dayanıklı bir hale getirmediğine inanırken, yüzde 20 ise söz konusu kararların birliğin sağlanmasına katkı sağladığını düşünüyor. Kalan yüzde 60 arasından ise büyük bir çoğunluk, Ocak ayında aralarında Ifo Başkanı Clemens Fuest'in de bulunduğu 14 Fransız ve Alman ekonomistin, parasal birlik içerisinde daha yüksek piyasa disiplini ile risk paylaşımının uzlaşması yaklaşımını desteklediğini belirtti.Almanya Federal Finans Bakanı Olaf Scholz'un da desteklediği ve Avrupa'da bir işsizlik sigorta primi sistemi oluşturulması fikrine ise katılımcıların çoğunluğu şüpheli yaklaştı. Katılımcıların yüzde 60'ı olası bir euro işsizlik sigorta primi sisteminin AB eyaletlerinde sahte teşvik tedbirleri alınmasına yol açabileceğini düşündüğünü belirtirken, katılımcıların büyük bir çoğunluğu ayrıca, euro ülkelerindeki problemlerin çoğunun finansal işlemler aracılığıyla düzeltilemeyecek yapısal kusurlardan kaynaklandığına inandığını söyledi.Bonn Üniversitesi'nde görevli ve Almanya Ekonomik Uzmanlar Konseyi üyesi Isabel Schnabel reformlarını desteklediği söyledi ve şöyle konuştu:"Parasal birlik reformları kapsamında alınan yeni kararları destekliyorum. Söz konusu reformların Tek Tasfiye Mekanizması'nı güçlendireceğine ve kamu borcunun doğru bir şekilde yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayacağına inanıyorum."Schnabel bankalar ve eyaletler arasındaki aşırı risk paylaşımı konusundaki endişelerini dile getirirken, Giesen'li finans uzmanı Wolfgang Scherf ise Euro Bölgesi'nin izlediği gidişattan memnun olmadığını söyledi. Scherf, "Daha fazla merkezcilik Euro Bölgesi'ndeki sorunların çözümü olmayacak. Bunun yerine eyaletlerin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" dedi.Ekonomist Rolf Langhammer reformların maruz kaldığı "politikaya dayalı yetersizliğe" dikkat çekti ve şu değerlendirmeleri yaptı:"Bütün reform teklifleri, eksik ulusal mali disiplini üzerinde uygulanması gereken politikaya dayalı yetersizliğe maruz kalıyor. En sonunda ise bunu yalnızca sürdürülemez bir finansal tutuma risk primi ekleyen finansal piyasalar sağlayabiliyor. "Ifo ticaret uzmanı Gabriel Felbermar ise reformları şöyle eleştirdi:"Euro Bölgesi bütçesi üzerine gerçekleştirilen politik tartışmalar oldukça rahatsız edici. Hangi kamu ürününün finanse edileceği belirsiz kaldığı sürece herhangi bir finans bakanının konu üzerine fikir belirtmesi veya AB'nin vergi uygulamasının bir anlamı yok." - İstanbul