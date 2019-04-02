Almanya'da Elektrik Fiyatları Rekor Seviyeye Yükseldi

Almanya
'da elektrik fiyatları hiç olmadığı kadar yükseldi. Elektriğin kilowatt birim fiyatı 29.42 cente çıktı. Konutlarda kullanılan elektrik fiyatlarının aşırı yükselmesi aile bütçesini olumsuz etkiliyor.
2019 yılının ilk üç ayında elektrik fiyatlarının yüzde beş oranında arttığı belirtiliyor. Ortalama yılda 4 bin kilowatt elektrik tüketen bir aile, son zamlarla birlikte yılda 60 Euro daha fazla elektrik parası ödemek zorunda. Uzmanlar, önümüzdeki dönemlerde elektrik fiyatlarının daha da yükseleceğine işaret ederken, bu yıl içinde yeni zamların beklendiğine de dikkati çektiler. Elektrik fiyatların artış nedenlerinin başında büyük ölçekte elektrik tedarik eden spekülatörlerin fiyatlarda etkili olmaları gösteriliyor.
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Almanya, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com