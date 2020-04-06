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Almanya'da ezan okunan camilerin sayısı artıyor - WUPPERTAL

Almanya'nın Wuppertal kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamlarca verilen özel izinle 8'i Türklere ait, 13 camide ilk kez hoparlörden ezan okundu.

06.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:38
Almanya 'nın Wuppertal kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamlarca verilen özel izinle 8'i Türklere ait, 13 camide ilk kez hoparlörden ezan okundu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Wuppertal'deki 29 yıllık Elberfeld Merkez Camisi'nde din görevlisi Mustafa Akkaya, 25 yıllık DİTİB Vohwinkel Mimar Sinan Camisi'nde din görevlisi Hasan Hüseyin Şen ve Türk Federasyonu'na bağlı 23 yıllık Elberfeld Alperen Camisi'nde din görevlisi Kemal Yavuz ilk kez hoparlörden ezan okudu.
Türklerin ve Müslümanların yoğun yaşadığı kentteki camilerde hoparlörden ezan okuma uygulaması 19 Nisan'a kadar devam edecek.
Daha önce de yerel makamlarca verilen kararlarla Almanya'nın birçok şehrindeki yaklaşık 100 camide cuma ve akşam ezanları hoparlörden okunmuştu.
Almanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle cami ve diğer ibadethanelerde toplu ibadete bir süre ara verilmişti. Almanya’da ezan okunan camilerin sayısı artıyor - WUPPERTAL

Kaynak: AA

Etiketler: İslam Birliği, Almanya, Güncel

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Almanya'da ezan okunan camilerin sayısı artıyor - WUPPERTAL
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