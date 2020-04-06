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Almanya'da fabrika siparişleri şubatta yüzde 1,4 azaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, şubat ayında yüzde 2,4 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,4 azalış gösterdi.

06.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:36
Almanya'da fabrika siparişleri şubatta yüzde 1,4 azaldı
Almanya 'da fabrika siparişleri, şubat ayında yüzde 2,4 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,4 azalış gösterdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Siparişler, Şubat 2019'a göre de yüzde 1,5 artış kaydetti.
Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,4 azalması yönündeydi.
Almanya'da şubatta yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 1,7 artarken, yabancı siparişler yüzde 3,6 düştü.
Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ocak ayına göre yüzde 5 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 2,7 azaldı.
Ülkede şubatta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 0,9 ve tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,7 artış gösterirken, sermaye malı siparişleri yüzde 3,4 düştü.
İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Ocakta önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 4,8 artış olarak revize edildi.
Öte yandan, koronavirüsün ekonomik etkisi Çin ve İtalya gibi ülkelerde şubat ayında sert hissedilmeye başlanmış, bu ülkeler şubatta virüsün yayılmasını önlemek için bazı kısıtlamalar getirmişti. Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e Alman imalatçılarının hem talep ve hem de tedarik zinciri olarak bağımlı olması da dikkati çekiyor.
- Fırtına öncesi sessizlik
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ocak-Şubat 2020 döneminde Kasım-Aralık 2019'a göre siparişlerin yüzde 3,3 arttığı belirtilerek, "Koronavirüs salgını öncesi alınan siparişler sanayideki durgunluğun sona erdiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, virüsün neden olduğu küresel ekonomik şok göz önüne alındığında, siparişlerde Mart ve Nisan aylarında büyük düşüşler, imalatta ise birinci ve ikinci çeyreklerde sert düşüşler beklemek gerekir." yorumuna yer verildi.
ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şubat fabrika siparişleri rakamları, Kovid-19'un Alman sanayisi üzerindeki etkisinin şubatta nispeten hafif olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.
Bugün açıklanan fabrika siparişi rakamların en azından söz konusu salgının Alman sanayisi üzerindeki bu ilk dalgasının oldukça iyi olduğunu gösterdiğini belirten Brzeski, virüsün olumsuz ekonomik etkisinin gelecek aylarda daha yüksek olacağını vurguladı.
Brzeski "Kovid-19 ekonomiyi birçok yönden etkilediğinden, bugünün fabrika sipariş verileri fırtınadan önce sadece ürkütücü bir sakinlik gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Almanya'da fabrika siparişleri şubatta yüzde 1,4 azaldı - Haberler

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