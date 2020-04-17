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Almanya'da film gibi soydun: Maskeli soyguncular ATM'yi patlattı

Almanya'da film gibi soydun: Maskeli soyguncular ATM'yi patlattıAlmanya, (DHA)- Almanya'da siyah giyimli ve maskeli 3 kişi, bir kasabadaki ATM'yi havaya uçurarak soydu.

17.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:50
Almanya 'da film gibi soydun: Maskeli soyguncular ATM'yi patlattı
Almanya, (DHA)- Almanya'da siyah giyimli ve maskeli 3 kişi, bir kasabadaki ATM'yi havaya uçurarak soydu. Maskeli 3 soyguncunun ATM'yi soyma anı kameralara an be an yansıdı.
Almanya'da aksiyon filmlerini aratmayan bir soygun yaşandı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde bulunan Schwelm kasabasında banka ATM'si üç maskeli soyguncu tarafından soyuldu. Üç maskeli soyguncu, bir banka ATM'sini önce havaya uçurdu, sonra da içindeki paraları soygunda kullandıkları araca yerleştirdi. Soyguncular olay yerinden hızla kaçtı. Polis ihbar üzerine olay yerine gelirken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, üç maskeli hırsız her yerde anıyor. Almanya’da film gibi soydun: Maskeli soyguncular ATM’yi patlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, DHA, ATM, Güncel
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