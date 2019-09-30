Almanya'da fırtına: 1 ölü

Almanya 'nın kuzeyindeki fırtına, ülkeyi etkisi altına aldı. Nudersdorf ile Straach arasında yer alan otoyolda, seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Almanya'nın çok sayıda kentinde etkisi gösteren fırtına, Wittenberg şehrinin kuzeyinde can aldı. Nudersdorf ile Straach arasındaki otoyolda seyir halindeki bir otomobilin üzerine, sert esen rüzgarlar nedeniyle yıkılan ağaç devrildi. Kaza yerine giden kurtarma ekipleri, 41 yaşındaki sürücünün araç içerisinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kuzey Almanya'da daha çok hissedilen fırtına, başta başkent Berlin olmak üzere, Wolfsburg, Brandenburg, Möckern, Neuruppin kentlerini etkiledi. Möckern'de de bir ağacın otomobilin üzerine devrildiği, ancak sürücünün yara almadan kurtulduğu açıklandı. Çok sayıda tren seferinin aksadığı ve fırtınanın etkisini gösterdiği bölgelerde yoğun trafik oluştuğu bildirildi.