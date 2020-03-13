Almanya'da futbola koronavirüs engeli
Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında 13-16 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.
13.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:56
Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında 13-16 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarını erteleme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, bunun yanı sıra Başkanlık Kurulunun planlandığı gibi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesi yönündeki önerinin devam ettiği kaydedildi.
Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarını erteleme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, bunun yanı sıra Başkanlık Kurulunun planlandığı gibi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesi yönündeki önerinin devam ettiği kaydedildi.
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Kaynak: AA
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