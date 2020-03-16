Almanya'da futbola koronavirüs engeli
Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındığı duyuruldu.
16.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:14
Almanya 'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındığı duyuruldu.
Frankfurt 'ta 1. ve 2. liglerden 36 kulübün katılımıyla düzenlenen Almanya Kulüpler Birliği (DFL) toplantısında, koronavirüs salgınından dolayı müsabakaların 2 Nisan'a kadar oynanmaması kararlaştırıldı.
DFL Başkanı Christian Seifert yaptığı açıklamada, bu kararın, 3 Nisan'dan itibaren maçların tekrar oynanacağı anlamına gelmediğini, bundan sonra nasıl hareket edileceğine 30 Mart'tan sonra yapılacak istişarelerle karar verileceğini aktardı.
"Şu an için kimse profesyonel futbolda, ulusal veya uluslararası liglerde maçların ne zaman tekrar oynanacağını söyleyemez." diyen Seifert, hatta bu sezon kalan maçların oynanıp oynanamayacağının dahi konuşulduğunu vurguladı.
Bir noktadan sonra seyirci, televizyon ve sponsor geliri olmadan çok sayıda kulübün varlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çeken Seifert, alınabilecek tedbirlerle ilgili çalışmaya devam edeceklerini, taraftarlardan da anlayış beklediklerini dile getirdi.
Seifert, koronavirüsün yayılmasını önlenmenin birinci öncelik olduğunu kaydetti.
Frankfurt 'ta 1. ve 2. liglerden 36 kulübün katılımıyla düzenlenen Almanya Kulüpler Birliği (DFL) toplantısında, koronavirüs salgınından dolayı müsabakaların 2 Nisan'a kadar oynanmaması kararlaştırıldı.
DFL Başkanı Christian Seifert yaptığı açıklamada, bu kararın, 3 Nisan'dan itibaren maçların tekrar oynanacağı anlamına gelmediğini, bundan sonra nasıl hareket edileceğine 30 Mart'tan sonra yapılacak istişarelerle karar verileceğini aktardı.
"Şu an için kimse profesyonel futbolda, ulusal veya uluslararası liglerde maçların ne zaman tekrar oynanacağını söyleyemez." diyen Seifert, hatta bu sezon kalan maçların oynanıp oynanamayacağının dahi konuşulduğunu vurguladı.
Bir noktadan sonra seyirci, televizyon ve sponsor geliri olmadan çok sayıda kulübün varlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çeken Seifert, alınabilecek tedbirlerle ilgili çalışmaya devam edeceklerini, taraftarlardan da anlayış beklediklerini dile getirdi.
Seifert, koronavirüsün yayılmasını önlenmenin birinci öncelik olduğunu kaydetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Spor
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Spor
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Spor
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Spor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Spor
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?