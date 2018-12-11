Almanya'da Gençler Ditib'in Organizasyonuyla Bir Araya Geldi

11 Aralık 2018 Salı 14:01



11 Aralık 2018 Salı 14:01

Almanya'nın Münster kentinde "Erdemli Gençlik Buluşması" programı düzenlendi.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Münster Eyalet Gençlik Kolu tarafından Gütersloch Stadthalle'de 2. kez düzenlenen program, DİTİB Genel Merkez Gençlik Koordinatör Yardımcısı Gökhan Uygun'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda çeşitli etkinliklerin ve konuşmaların yanı sıra "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu bir konferans verildi.Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı konferansta konuşan Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen, toplumlar için en büyük zenginliğin ve imkanın gençler olduğunu söyledi.Türkmen, "Toplumları geleceğe taşıyacak heyecan ancak gençlerde ve gençlik döneminde vardır." dedi.Hayatın her evresinin ayrı bir kıymete ve değere haiz olduğunu ancak insanlık için en özel ve kıymetli dönemin gençlik dönemi olduğunu vurgulayan Türkmen, "Dünyanın da ahiretin de kazanıldığı, kazanılabileceği önemli bir dönem insan için gençlik dönemidir. Peygamberimiz gençlere güvenmiş ve onları önemli görevlere getirmiştir. Gençken ibadet etmek, kaim olmak, iyilikte ve güzellikte başlı başına bir değerdir. Bizim de onun hayatını kendimize örnek alarak, onun gibi sözüne güvenilir ve emin kişiler olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Konferans kapsamında düzenlenen gençlik sohbetleri, kum sanatı gösterisi ve tasavvuf dinletisi de katılımcılar tarafından ilgi gördü.