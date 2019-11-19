Almanya'da gıda bankalarından yararlanan 'muhtaç' sayısı arttı

Almanya'da gıda bankalarından yararlananların sayısı yüzde 10 arttı. Kar amacı gütmeyen Tafel Örgütü, gıda bankası projesiyle, her yıl milyonlarca ton yiyeceği çöpe gitmeden kurtarmaya çalışıyor.Almanya'da yoksullara ve dar gelirlilere gıda yardımı yapan Tafel yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü arasında gıda yardımlarına güvenen kişi sayısının geçtiğimiz seneye oranla yüzde 20'lik bir artış gösterdiğini duyurdu. Örgüt aynı zamanda, ülkede yaşlı nüfus arasında yoksullukla mücadele adına daha fazla adım atılması gerektiğini bildirdi.