Almanya'da gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar

Almanya'da gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılarİskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA)- Almanya'da kimliği belirsiz kişiler, Hatice Sayın (53) adlı Türk vatandaşının bahçesine, kapı kilidini kırarak Almanya bayrağı dikti.

27.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:51
Almanya'da gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar
İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA)- Almanya'da kimliği belirsiz kişiler, Hatice Sayın (53) adlı Türk vatandaşının bahçesine, kapı kilidini kırarak Almanya bayrağı dikti. Sayın, bayrağı görünce büyük şok yaşadığını ifade etti.
Almanya'da Neo Nazi üyeleri yine sahneye çıktı. Köln kenti Klettenberg bölgesinde hobi bahçesi olan Hatice Sayın (53) dün sabah bahçesinde Alman bayrağının dikili olduğunu görünce şaşırdı. Sayın, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bir de Almanya bayrağı dikmişler' dedi.
TRAMBOLİNİN ORTASINA ALMAN BAYRAĞI DİKİLDİ
Sayın, bahçesine giriş yaptığında gördüğü manzarayı şöyle anlattı
'Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bütün pisliklerini yapmışlar. Trambolini kesmişler içine Alman bayrağını dikmişler. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim çevrem, iş arkadaşlarım, okul arkadaşlarım genelde hepsi Alman. Böyle bir şeyin başıma geleceğine inanmazdım. Böyle şeylerin olduğuna inanmıyordum, ama gördüm ki var, oluyormuş. Bütün Almanların yabancı düşmanı olduğunu düşünmüyorum çünkü çevrem Alman. Ama bu kafayı taşıyan insanların hala var olduğuna inanıyorum şimdi.'
'KAMERA KAYDI OLMADIĞI İÇİN POLİS 'BİR ŞEY YAPAMAYIZ' DEDİ?
Olayın ardından polis çağırdığını belirten Sayın, polisin ırkçılık olayı üzerine durdurğunu ifade ederek, 'Polis geldi. Beni rahatlatmak için geceleri de bundan sonra polis yollayıp buraları kontrol edeceklerini söyledi. Kamera ya da görgü tanığı olmadığı için yapılabilecek pek bir şeyin olmadığını, genelde bu tip olaylarda şüphelilerin bulunamadığını ancak devriye gezip dikkat edeceklerini söylediler' dedi. Almanya’da gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Çarpar, Almanya, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı Ekonomi
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Güncel
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla değişti Güncel
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
İBB’nin Fatih’in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Güncel
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kuaförüm Sensin’de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Magazin
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Sağlık
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Bahçelievler’de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 3. Sayfa
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Haberler››Güncel››Almanya'da gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:17: Son dakika haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne engelsiz erişim ödülü - Haber 10:17: YKS'nin ilk oturumu TYT başladı - Haber 10:16: Sosyal mesafeli YKS sınavı başladı - Haber 10:15: Mardin'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti - Haber 10:15: İstanbul'da YKS heyecanı - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 09:19: Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor - Haber 09:11: Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti - Haber 08:51: Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı - Ekonomi 09:56: Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi - Magazin