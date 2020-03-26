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Almanya'da ihracatçıların beklentileri kötüleşiyor

Almanya'da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel finansal krizden sonraki en düşük seviyesine gerileyerek eksi 19,8 puana indi.

26.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:58
Almanya'da ihracatçıların beklentileri kötüleşiyor
Almanya 'da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel finansal krizden sonraki en düşük seviyesine gerileyerek eksi 19,8 puana indi.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mart ayı ihracat beklenti anketinin sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, Almanya'da bu yılın şubat ayında eksi 1,1 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, martta sert düşüşe geçerek eksi 19,8 puana geriledi.
Söz konusu rakam, 1991'den beri en büyük düşüş ve küresel finansal krizden sonra da en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
"Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük düşüş "
Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu düşüşün Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük düşüş olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgını dünya ticaretini yavaşlatıyor. Uluslararası lojistik daha da zorlaşacak. Bir ihracat ülkesi olarak Almanya özellikle etkileniyor." ifadelerini kullandı.
İhracat beklentilerinin neredeyse tüm sanayi sektörlerinde düşüş gösterdiğini aktaran Fuest, bazı sektörlerde önemli düşüş görüldüğünü, özellikle otomotiv sektörünün sert bir darbe aldığını ve ihracatında önemli düşüşler beklendiğini kaydetti.
Fuest, elektrik ekipman üreticileri ve kimya endüstrisi ihracat beklentisindeki düşüşün nispeten ılımlı kaldığını belirtti.
Yardım paketi
Ifo, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin 2020'de Almanya'ya maliyetinin, senaryolara bağlı olarak 255 milyar avro ila 729 milyar avro arasında olacağını duyurmuştu.
Virüsün Almanya'da 100 milyarlarca avroluk üretim kayıplarını tetikleyerek iş gücü piyasası ve devlet bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturacağı vurgulanan Ifo açıklamasında, senaryoya bağlı olarak ekonomik üretimin 7,2 ila 20,6 puan arasında daralabileceği belirtilmişti.
Ülkede, Kovid-19 salgınının ülkedeki ekonomik etkisini hafifletmek için Maliye ve Çalışma Bakanlıkları tarafından hazırlanan 750 milyar avroluk yardım paketi dün Federal Meclis'ten (Bundestag) geçti. Şirketlerin ve serbest çalışanların en geç gelecek haftadan sonra yardım paketinden yararlanması bekleniyor.
Almanya'nın 2019 yılı ihracatı, yüzde 0,8 artmasına karşın 1 trilyon 327,6 milyar avro ile rekor kırmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İhracat, Almanya, Güncel

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